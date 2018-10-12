Волкер: США поддерживают стремление украинцев иметь свою единую поместную церковь

При этом спецпредставитель США подчеркнул, что не должно быть насилия в результате решения о предоставлении Томоса Украинской православной церкви.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают стремление украинцев к признанию своей собственной единой поместной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе.

В частности, его спросили относительно предупреждения со стороны представителей Русской православной церкви, что независимость Украинской православной церкви приведет к насилию в Украине.

"Это трагедия, что у вас есть религиозные лидеры, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - заявил Волкер.

Также он сказал, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о возможности предоставления Украинской православной церкви Томоса является религиозным решением.

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление всех людей исповедовать свою религию так, как они хотят, и иметь свободу, и признание, и делать это мирно", - заявил Волкер.

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"Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть такое", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.