Тука рассказал, как заставить Москву изменить свою позицию по миротворцам на Донбассе

Заместитель министра констатировал, что даже после ввода миротворцев ООН у России будет огромная агентурная сеть на ныне оккупированных территориях.

Введение миротворцев ООН в зону боевых действий на Донбассе пока что остаётся исключительно теоретическим вопросом, и чтобы начать его практическую реализацию, необходимо изменить позицию РФ.

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Такое заявление во время чата на "Главреде" сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, добиться изменения позиции РФ можно лишь увеличением давления – «дипломатического, экономического, финансового, информационного».

"С моей точки зрения, чем быстрее будет введена миротворческая миссия на оккупированные территории, тем быстрее вернется мир, тем быстрее начнется процесс восстановления и реинтеграции этих территорий. Как гражданин Украины, я бы хотел, чтобы это было уже завтра. Но как реалист, я понимаю, что самый оптимистичный прогноз – это год", – заявил Тука.

Чиновник признал, что введение миротворцев на Донбасс будет связано с рядом угроз.

"Угрозы есть всегда. Потому что даже если территория находится под контролем Организации объединенных наций, она не находится под контролем государства Украина до определенного момента. Потому угроза будет сохраняться", – подчеркнул он.

Тука также отметил, что Россия все равно будет иметь "колоссальную агентурную сеть на ныне оккупированной территории и колоссальное количество агентов влияния".

"И в любой момент Россия будет способна дестабилизировать ситуацию на этих территориях. Поэтому ее нужно заставлять, чтобы она отказалась от таких своих идей", – указал он.

Относительно перечня стран, которые готовы предоставить своих военнослужащих для миротворческой миссии, но неприемлемы для Украины, чиновник отметил, что список таких «нежелательных стран» гораздо шире, чем озвучивают среди политиков.

«Как правило, они называют Беларусь и Казахстан. На самом деле, список таких стран намного шире, потому что российских сателлитов достаточно много, в том числе и в Европе", – констатировал он.

Ранее Георгий Тука прокомментировал перспективу возмещения Россией ущерба Украине за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Чиновник верит, что РФ рано или поздно прекратит свое существование как единое государство.