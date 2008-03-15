Янукович: Партия регионов скоро опять будет при власти

Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что возглавляемая им Партия регионов скоро опять вернется во власть.

Сегодня в эфире “5-го канала” он сказал: "Сегодня должна быть альтернатива той политике, которую проводит власть. Эту альтернативу мы показывали дважды. И тогда, и сейчас, мы уверены в том, что после этой власти страна опять получит проблем намного больше, чем было их раньше. И нам опять их придется исправлять в ближайшее время. А когда придет это время, мы увидим".

На вопрос, может ли фракция Партии регионов в будущем объединиться из БЮТ или НУ-НС, В.ЯНУКОВИЧ ответил: "С кем мы объединимся и ради чего – мы будем это делать публично и в рамках законов и Конституции, и будем пытаться довести свою точку зрения до общества – ради чего, почему мы объединяемся".