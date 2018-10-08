Стало известно, когда трибунал ООН возьмется за рассмотрение иска Украины к России

В МИДе отметили, что было непросто собрать доказательства нарушения Россией Конвенции по морскому праву.

Международный трибунал ООН по морскому праву в июне 2019 года начнет слушания о правовых основаниях рассматривать иск Украины к России за нарушение ею Конвенции по морскому праву.

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Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила на конференции "Украинская неделя", которая проходит в Лондоне (Великобритания). "В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания относительно юрисдикции Конвенции по морскому праву", - сказала Зеркаль.

Также она отметила, что Украина прошла долгий путь, проведя все необходимые консультации и досудебные процедуры, и предоставив Международному трибуналу меморандум "со всеми нашими требованиями и правовыми позициями".

"Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно - собрать все доказательства и направить этот меморандум в арбитраж", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД подчеркивалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия ппредставила в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. По этой причине затем в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции Арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН более года выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.