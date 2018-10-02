Военным РФ после сообщения о новой базе ВМС Украины выделили часть акватории Азовского моря

Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.

Российское правительство выделило Минобороны РФ в 20-летнее пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на российском официальном портале правовой информации.

Отмечается, что территория выделяется «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.

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Как сообщал УИИАН, Кабмин Украины сообщил о намерении до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в регионе.

16 сентября, в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

20 сентября поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вышли с походом с Западной военно-морской базы ВМС Украины из Одессы в Бердянск, где станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море. Из порта Бердянск им навстречу вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». 23 сентября они прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал проход украинских военных кораблей. «Эти суда станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове», - отметил Порошенко.

24 сентября в пресс-центре командования ВМС сообщили, что переход к Керченскому проливу и через него «проходил в сложной обстановке».

27 сентября США передали Украине первых два 34-метровых патрульных катера класса "Айленд" (Island).