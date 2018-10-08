САП направила в суд обвинительный акт по "янтарному делу" в отношении нардепов Розенблата и Полякова

Обвиняемыми по «янтарному деле» являются еще четыре человека.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 5 октября направили в суд обвинительный акт по так называемому «янтарному» производству в отношении двух народных депутатов Украины - Борислава Розенблата и Максима Полякова.

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Как сообщила сегодня на своей странице в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура, обвинительный акт касается также еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса).

«Следует заметить, что сторона защиты всячески старалась избегать вручения обвинительных актов, в связи с чем прокуроры и детективы вынуждены были вручать их по месту жительства подозреваемых», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что обвинительный акт по указанному производству утвержден 27 августа 2018 года.

В САП подчеркивают, что, как и других подозреваемых, народных депутатов неоднократно вызывали в прокуратуру для вручения им обвинительного акта с приложениями. При этом вызовы осуществлялись заблаговременно как по почтовой связи повестками, так и с помощью телефонной связи, sms-сообщений и различных мессенджеров (whatsapp, viber, telegram).

«Вместе с тем, непосредственно подавая в САП ГПУ разного рода заявления и ходатайства, депутаты отказались получать обвинительный акт», - заявляют в САП.

Как сообщается, в связи с тем, что процессуальный закон обязывает прокурора вручить стороне защиты, в частности подозреваемым, обвинительный акт перед направлением его в суд, «каждому из подозреваемых стороной обвинения предложено получить обвинительный акт и предоставить об этом расписку прокурору, однако ими этого сделано не было, что зафиксировано должным образом».

Как сообщал УНИАН, что расследование по «янтарному делу» завершено более полугода назад.

21 сентября в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что готовы всесторонне содействовать прокурорам САП во вручении подозреваемым по так называемому «янтарному делу».

Справка УНИАН. 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств за содействие иностранной компании в добыче янтаря.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность к преступлению депутатов Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязательств; позже срок действия меры пресечения был продлен до 18 декабря.

9 февраля 2018 года суд отменил Розенблату обязательство носить электронный браслет.

10 августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционное ведомство составляет обвинительный акт по так называемому «янтарному делу».