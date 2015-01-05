В Берлине стартовали консультации по подготовке переговоров в "нормандском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Сегодня в Берлине начались консультации в «нормандском формате» на уровне политических директоров Министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Украину на этой встрече представляет директор Департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев», - отметил он.

Читайте такжеВ МИД подтвердили встречу по Донбассу в "нормандском формате" в Берлине (видео)

По словам Лысенко, встреча проходит во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе телефонной конференции министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ 2 января. В ходе консультаций обсуждается имплементация Минских договоренностей и вопросы подготовки встречи глав государств в Астане (Казахстан), запланированной на 15 января.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в Астане состоится встреча в «нормандском формате». Участниками переговоров в «нормандском формате» является президент Украины, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент РФ Владимир Путин.