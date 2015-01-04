Все российские актеры и музыканты, которые приезжают на Донбасс, объявлены в розыск – СБУ

Об этом начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, среди этих музыкантов российская певица Юлия Чичерина.

Вовк напомнил, что украинские пограничники не контролируют часть границы, через которую приезжают российские артисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Facebook Волк написал, российскому актеру Алексею Панину, который публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию надо расширить до Одессы, грозит до 5 лет лишения свободы.

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Кроме того, 31 октября 2014 г. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против российского актера Михаила Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР», который в Донецке в составе вооруженной банды принял участие в обстреле подразделения украинских Вооруженных сил.

В октябре 2014 г. правительство Украины утвердило список из 14 деятелей культуры России, которые стали персонами нон-грата, среди которых Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, за их антиукраинскую позицию. В частности, Кобзон был одним из первых русских деятелей, которые поддержали агрессивную политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.