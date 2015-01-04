Завтра Порошенко посетит с рабочей поездкой Житомирщину

Об этом сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщил УНИАН информированный источник, планируется, что Порошенко вручит государственные награды военнослужащим в пгт Озерное Житомирского района и передаст технику для нужд украинской армии.

Читайте такжеПорошенко во Львове представил нового председателя Львовской ОГА (фото)Согласно информации пресс-службы президента, церемония передачи военнослужащим Вооруженных сил вооружения, техники и военных самолетов начнется в 11.00.