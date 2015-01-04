Завтра Порошенко посетит с рабочей поездкой Житомирщину
14:50, 04 января 2015Политика
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Завтра Порошенко будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.
Президент посетит Житомирскую область / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации.
Как сообщил УНИАН информированный источник, планируется, что Порошенко вручит государственные награды военнослужащим в пгт Озерное Житомирского района и передаст технику для нужд украинской армии.
Читайте такжеПорошенко во Львове представил нового председателя Львовской ОГА (фото)Согласно информации пресс-службы президента, церемония передачи военнослужащим Вооруженных сил вооружения, техники и военных самолетов начнется в 11.00.
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