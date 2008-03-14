Ющенко завершил встречу с Тимошенко и Дубиной

Завершилась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем «Нафтогаза» Олегом ДУБИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство страны уехало из “Борисполя”, где проходила встреча после прилета В.ЮЩЕНКО из Польши. Никаких комментариев получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, на встрече в “Борисполе”, где обсуждались достигнутые 13 марта в Москве газовые договоренности между “Нафтогазом” и Газпромом”, также присутствовали председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА и первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.