Яценюк после встречи с Меркель: Россия никогда не добьется того, чтобы лишить Украину транзита газа

Он подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

«Россия никогда не добьется того, чтобы лишить Украину транзитного потенциала. Этого не будет. Позиция Канцлера Германии, что Украина должна быть транзитным государством, была четко обозначена», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк после встречи с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 5 октября в Берлине.

Он подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: «Северный поток» является антиевропейским и антиукраинским проектом. «Северный поток» приносит большие убытки как для Украины, так и для Польши и Европы в целом».

«Это путь российской газовой монополии получить большую долю рынка в Европейском Союзе», - сказал он.

«Мы считаем, что в текущей ситуации надо оставить Украину транзитером, и это даже не может дискутироваться. Канцлер четко заявила о том, что «Северный поток» - это не только экономический проект, а что он и имеет политические последствия. Поэтому общая позиция Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по сохранению Украины как ключевого транзитера газа территорией Восточной Европы есть на повестке дня и Канцлера, и Украины в первую очередь», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Во время визита в Берлин лидер «Народного фронта» также встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером, руководством фонда «Liberale Moderne», экспертами Института восточноевропейских и международных исследований.