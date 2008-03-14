Ющенко в Киеве после прилета из Польши встретили Тимошенко, Яценюк и Богатырева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Киев из Польши, где он находился с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в “Борисполе” главу государства встретила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а также глава Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, руководители силовых ведомств, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и другие.