Луценко в Раде обнародовал представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева

По данным следствия, сведения о стоимости долей в уставных капиталах субъектов хозяйственной деятельности, внесенных Дунаевым в электронную декларацию, отличаются от достоверных на сумму более 168 миллионов гривень.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании Регламентного комитета Верховной Рады обнародовал свое представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева из-за недостоверных сведений в электронной декларации депутата за 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, Луценко отметил, что его представление основывается на материалах Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Генпрокурор подчеркнул, что уголовное дело возбуждено по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

«Суть сводится к тому, что народный депутат Дунаев 30 октября 2016 года заполнил декларацию за 2015 год. При этом в нарушение требований закона, как считает НАБУ, народный депутат Дунаев подал заведомо недостоверные сведения в декларации, а именно, не указал информацию обо всех корпоративных правах, принадлежащих членам его семьи, и юридических лицах, собственником, бенефициаром или контроллером которых он является», - сказал Луценко.

«Сведения о стоимости долей в уставных капиталах субъектов хозяйственной деятельности отличаются от достоверных, по мнению НАБУ, на сумму более 168 млн грн», - добавил генпрокурор.

«Ключевым юридическим основанием, которое побудило меня поставить свою подпись под представлением о снятии неприкосновенности и прийти на заседание комитета, является заключение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое считает действия народного депутата Дунаева нарушением действующего законодательства, которое устанавливается законом о предотвращении коррупции при заполнении декларации», - отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова.