У Порошенко назвали две стратегии по возврату Донбасса и Крыма

19:32, 01 января 2015
Политика
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Без желания людей в Крыму и на Донбассе жить в единой стране, восстановить там украинскую власть будет невозможно.

REUTERS

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый.

«Если говорить честно, то без желания людей и в Крыму и на Донбассе жить в единой стране, разделять единые ценности и разделять ответственность ничего не будет», - отметил Чалый.

По его словам, в новом году Киев продолжит борьбу за территориальную целостность и суверенитет страны, отстаивая свою позицию, в том числе и в международных судах.

Читайте такжеВ Крыму много местных жителей встречали Новый год по украинскому времени«То, что мы поборемся за суверенитет и территориальную целостность, - это очевидно. То, что, к сожалению, не решится сразу вопрос Крыма - это также очевидно. Но этот год будет очень серьезным с точки зрения борьбы в международных судах за фиксацию позиций. И очевидно, что путь по Крыму - это показать привлекательность развития уже в новых условиях интеграции с ЕС, а путь по Донбассу - это ежедневная работа, чтобы эту ситуацию взять под контроль», - сказал Чалый.

Он уверяет, что государство не оставит граждан Украины без помощи на оккупированной территории. Чалый напомнил, что Украина уже направила на Донбасс гуманитарные грузы.

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