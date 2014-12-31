Порошенко в новогоднем обращении будет говорить на крымскотатарском - Чубаров

18:56, 31 декабря 2014
Политика
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обещает украинцам приятное удивление от знаний президентом страны крымскотатарского языка.

Порошенко в обращении будет говорить на крымскотатарском

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В то время, когда "ватники" уже будут лицом в тарелке с оливье, посмотрите новогоднее обращение и поздравления Президента Украины П. Порошенко. Будете также приятно удивлены знанием Президентом Украины крымскотатарского языка...", - написал политик.

Читайте также"Верьте справедливости - тогда мы все победим" - новогоднее поздравление главы МеджлисаНа сайте президента уже появилась заготовка новости с его новогодним обращением.

Post by Рефат Чубаров.

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