Порошенко в новогоднем обращении будет говорить на крымскотатарском - Чубаров

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В то время, когда "ватники" уже будут лицом в тарелке с оливье, посмотрите новогоднее обращение и поздравления Президента Украины П. Порошенко. Будете также приятно удивлены знанием Президентом Украины крымскотатарского языка...", - написал политик.

Читайте также"Верьте справедливости - тогда мы все победим" - новогоднее поздравление главы МеджлисаНа сайте президента уже появилась заготовка новости с его новогодним обращением.