Российские тюремщики показали фото Сенцова из больницы

Напомним, Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги «для дополнительного исследования».

Пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фото осужденного украинского режиссера Олега Сенцова во время обследования 28 сентября.

"28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему сделаны дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - говорится на сайте УФСИН.

"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", - добавили там, не приводя деталей такой коррекции.

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Как сообщалось, 28 сентября в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных. Он отказывается прекращать голодовку и ложится в больницу, несмотря на плохое самочувствие.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

В помиловании Сенцова российские власти отказывают под предлогом того, что осужденный сам должен попросить о помиловании. Сенцов не намерен этого делать.