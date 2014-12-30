Яценюк заявляет о единстве с Порошенко: дискуссии только «за закрытыми дверями»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет о единстве его публичной позиции с позицией президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Я официально заявляю как премьер и как человек: мы с президентом Украины едины, и вы это увидели на протяжении последних месяцев нашей работы - как до выборов, так и после. У нас могут быть разные видения. У нас есть дискуссия за закрытыми дверями, но публичная президентская позиция и позиция премьера является общей. Нам еще только не хватало, не дай Бог, каких-либо недоразумений между двумя ключевыми ветвями власти», - подчеркнул Яценюк.

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Также Яценюк подчеркивает, что мирный план президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны должен быть реализован.

Как заявил премьер, он полностью поддерживает позицию Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны.

«Я полностью поддерживаю президента Украины, в том числе что касается урегулирования конфликта на востоке. Он очень много для этого делает, и здесь просто проблема другой стороны. А это не так называемые российские террористы, а непосредственно Россия. Поэтому мирный план должен быть реализован, контроль над границей должен быть обеспечен, Россия должна перестать поставлять оружие российским террористам и отозвать своих ФСБшников, агентуру и регулярные войска», - подчеркнул премьер.