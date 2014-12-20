Порошенко ожидает, что Минские соглашения заработают в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Конечно, я уверен, что уже в ближайшее время мой мирный план, который материализован в Минском протоколе и Минском меморандуме... на сегодняшний день должен заработать. Украинский суверенитет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет восстановлен", - сказал глава государства.

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