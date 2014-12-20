Порошенко ожидает, что Минские соглашения заработают в ближайшее время
21:01, 20 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе должен заработать уже в ближайшее время.
Порошенко надеется, что Минские соглашения таки заработают / Фото instagram/vasilymaximov
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Конечно, я уверен, что уже в ближайшее время мой мирный план, который материализован в Минском протоколе и Минском меморандуме... на сегодняшний день должен заработать. Украинский суверенитет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет восстановлен", - сказал глава государства.
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