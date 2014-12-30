Россия никогда не выполняет двусторонних соглашений и вскоре выйдет из перечня основных партнеров Украины - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе итоговой пресс-конференции во вторник, сообщает Украинская правда.

По его словам, Российская Федерация, никогда не выполняла и не выполняет никаких двусторонних соглашений, в том числе в экономической сфере.

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