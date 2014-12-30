Россия никогда не выполняет двусторонних соглашений и вскоре выйдет из перечня основных партнеров Украины - Яценюк
15:03, 30 декабря 2014Политика
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В ближайшее время Россия перестанет быть основным стратегическим партнером Украины.
Яценюк рассказал о перспективах партнерства с Россией / Скриншот видео
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе итоговой пресс-конференции во вторник, сообщает Украинская правда.
По его словам, Российская Федерация, никогда не выполняла и не выполняет никаких двусторонних соглашений, в том числе в экономической сфере.
Читайте такжеЛавров объяснил, почему Россия не придерживается Будапештского меморандума"У нас двукратное падение объемов торговли с РФ. Это происходит не первый год и в кратчайшей перспективе Россия выйдет из основных торговых партнеров Украины", - сказал премьер.
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