По его оценке, Россия превратила катастрофу рейса МН17 в фарс, довела ситуацию до той степени абсурда, когда мир смеется над трагедией.

Очередные обвинения Россией Украины в катастрофе малайзийского "Боинга-777" рейса МН17 — это ложь для внутреннего потребителя.

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Об этом заявил капитан ВМС США Гарри Табах, говоря о "доказательствах" Минобороны РФ. Он также назвал их "групповым самоизнасилованием", передает «Обозреватель».

"Это объяснить невозможно. Зачем Германии надо было уничтожать евреев? Нельзя понять, зачем эти психи-диктаторы это делают. Но большинство немецких граждан — интеллектуалов, образованных людей поверили в эту пропаганду, что евреи хотят уничтожить мир и начать войну, а Гитлер их остановит", — привел пример Табах.

По его словам, Россия превратила катастрофу рейса МН17 на фарс, довела ситуацию до той степени абсурда, когда мир смеется над трагедией.

"Это уже невозможно слушать. Потому что сначала идет ложь, ошибка, криминал. Затем, чтобы скрыть эту ложь, придумывается какой-то фейк, который еще хуже, чем ложь. Потом для этого фейка — новый фейк, который еще хуже, чем предыдущий фейк. А потом просто начинаем винить всех: американцев, чеченцев, украинцев, фашистов... да кого угодно! И это уже смех!" — подытожил Табах.