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Порошенко призвал реформировать Совет безопасности ООН, чтобы предотвратить злоупотребления правом вето

23:16, 26 сентября 2018
Политика
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Порошенко выступил на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН / фото twitter.com/STsegolko

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество реформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций для предотвращения злоупотребления правом вето теми странами, которые являются постоянными членами Совбеза, и в частности Россией.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Как государства-члены, мы наделили Совет Безопасности главной ответственностью за поддержание международного мира и безопасности", - подчеркнул Порошенко.

"Какими должны быть наши действия, если член Совета Безопасности с правом вето, использует его не для того, чтобы способствовать международному миру и стабильности, а чтобы помочь себе избежать ответственности? Настало время подчеркнуть, что злоупотребление правом вето – это тормоз, который мешает нашей Организации действовать в полную силу", - заявил президент.

"Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в продолжающиеся в ООН широкомасштабные изменения", - подчеркнул президент.

"В этом контексте мы поддерживаем начало межправительственных переговоров с целью согласования текста соответствующего документа и готовы конструктивно приобщиться к этому процессу", - заявил президент.

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Также Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций не молчать, когда Россия как страна, имеющая право вето в Совете безопасности ООН, нарушает принципы международного права.

"Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанному на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе", - подчеркнул Порошенко.

"Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, мы противостоим возрождаемому неоимпериалистическому государству, которое хочет поделить мир заново, - и таким образом мы защищаем Свободный мир", - подчеркнул глава государства.

"ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето", - заявил президент.

Глава государства заявил, что "политика умиротворения и поиска быстрых решений сложных проблем доказала свою ошибочность".

"Она подтвердила, что удобное замалчивание нарушений норм международного права не останавливает преступника, а наоборот, побуждает его продолжить свою разрушительную политику", - убежден Порошенко.

"Молчание и есть тем оружием, которое Кремль использует против Украины, и, в конце концов, против всех нас! Наивно верить, что «безопасная бухта» всегда будет рядом. Не будет никакой «безопасной бухты», если мы позволим некоторым считать, что для него не существует никаких правил и ограничений. Что он имеет право изменять международную систему, как ему заблагорассудится. Что его интересы более легитимны, чем наши", - подчеркнул президент.

"Если же не будет сильного и единого ответа, такой безответственный и эгоистичный игрок прибегнет к тактике дальнейшей эскалации, создания новых кризисов, повышение ставок, шантажа других стран и даже целых международных организаций", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко во время выступления на Мероприятии высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул необходимость реформирования Организации Объединенных Наций для повышения эффективности миротворческой деятельности. Об этом он заявил

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Теги: #Петр Порошенко#Генассамблея ООН