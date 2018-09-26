Порошенко призвал реформировать Совет безопасности ООН, чтобы предотвратить злоупотребления правом вето

Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций не молчать, когда Россия как страна, имеющая право вето в Совете безопасности ООН, нарушает принципы международного права.

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество реформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций для предотвращения злоупотребления правом вето теми странами, которые являются постоянными членами Совбеза, и в частности Россией.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Как государства-члены, мы наделили Совет Безопасности главной ответственностью за поддержание международного мира и безопасности", - подчеркнул Порошенко.

"Какими должны быть наши действия, если член Совета Безопасности с правом вето, использует его не для того, чтобы способствовать международному миру и стабильности, а чтобы помочь себе избежать ответственности? Настало время подчеркнуть, что злоупотребление правом вето – это тормоз, который мешает нашей Организации действовать в полную силу", - заявил президент.

"Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в продолжающиеся в ООН широкомасштабные изменения", - подчеркнул президент.

"В этом контексте мы поддерживаем начало межправительственных переговоров с целью согласования текста соответствующего документа и готовы конструктивно приобщиться к этому процессу", - заявил президент.

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Также Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций не молчать, когда Россия как страна, имеющая право вето в Совете безопасности ООН, нарушает принципы международного права.

"Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанному на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе", - подчеркнул Порошенко.

"Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, мы противостоим возрождаемому неоимпериалистическому государству, которое хочет поделить мир заново, - и таким образом мы защищаем Свободный мир", - подчеркнул глава государства.

"ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето", - заявил президент.

Глава государства заявил, что "политика умиротворения и поиска быстрых решений сложных проблем доказала свою ошибочность".

"Она подтвердила, что удобное замалчивание нарушений норм международного права не останавливает преступника, а наоборот, побуждает его продолжить свою разрушительную политику", - убежден Порошенко.

"Молчание и есть тем оружием, которое Кремль использует против Украины, и, в конце концов, против всех нас! Наивно верить, что «безопасная бухта» всегда будет рядом. Не будет никакой «безопасной бухты», если мы позволим некоторым считать, что для него не существует никаких правил и ограничений. Что он имеет право изменять международную систему, как ему заблагорассудится. Что его интересы более легитимны, чем наши", - подчеркнул президент.

"Если же не будет сильного и единого ответа, такой безответственный и эгоистичный игрок прибегнет к тактике дальнейшей эскалации, создания новых кризисов, повышение ставок, шантажа других стран и даже целых международных организаций", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко во время выступления на Мероприятии высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул необходимость реформирования Организации Объединенных Наций для повышения эффективности миротворческой деятельности. Об этом он заявил