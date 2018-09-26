Украинцы озвучили фаворитов среди политсил: партии Зеленского и Вакарчука проходят в Раду - опрос

Пройти в парламент наибольшие шансы имеют 8 партий.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце сентября, то из всех граждан Украины возрастом от 18 лет 9,2% проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 5,3% – за партию «Блок Петра Порошенко», 4,8% – за партию «Оппозиционный блок». Об этом свидетельствуют данные опроса "КМИС".

Кроме того, 4,4% проголосовали бы за партию «За жизнь», 4,4% – за партию «Гражданская позиция», 3,9% – за партию «Слуга народа» Зеленского, 3,8% – за Радикальную партию О. Ляшко, 3,7% – за партию «Блок Святослава Вакарчука», 1,9% – за партию «Объединение «Самопомощь», 1,6% – за партию «Всеукраинское объединение «Свобода».

За другие партии всего проголосовали бы 4%, 6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 14,4% – решили не участвовать в голосовании, 31,7% – не определились, за кого голосовать, 1% – отказались отвечать на вопрос.

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Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября), то получим результаты, согласно которых сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 8 партий.

9,6% проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 11,2% – за партию «Блок Петра Порошенко», 10,1% – за партию «Оппозиционный блок», 9,3% – за партию «За жизнь», 9,3% – за партию «Гражданская позиция», 8,2% – за партию «Слуга народа» Зеленского, 8,1% – за Радикальную партию А. Ляшко, 7,9% – за партию «Блок Святослава Вакарчука», 4,1% – за партию «Объединение «Самопомощь», 3,5% – за партию «Всеукраинское объединение «Свобода», за другие партии – всего 8,6%.

С 8 по 23 сентября 2018 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2026 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", в партийном рейтинге лидером является "Батькивщина", которую готовы поддержать 14% всех опрошенных, на втором месте - партия Зеленского. Третье место у партии "За жизнь".