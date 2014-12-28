Порошенко не угрожал депутатам исключением из фракции - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Он отметил, что информации в СМИ о вероятности распада коалиции являются слухами и отметил, что у фракций нет серьезных разногласий.

“Все, кто радуется слухам о вероятном развале коалиции, сегодня могут идти и пить “горькую”. Этого не будет. Сегодня я вижу, что все фракции, очень разные фракции, с разными подходами консолидировано работают с правительством”, - подчеркнул Луценко.

В то же время он прибавил, что сегодня правительство делает то, что “должно было сделать еще три недели тому назад, когда коалиция до внесения законов предлагала обсудить ключевые моменты с коалицией, но тогда правительство к этому относилось “как-то легкомысленно”.

Луценко отметил, что сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк говорит “в дружеском режиме” со всеми лидерами фракций.

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Луценко также опроверг информацию, появившуюся в СМИ по поводу того, что якобы президент Украины Петр Порошенко, принимая участие в заседании фракции, заявил, что из нее будут исключены те, кто не поддержит правительственные законопроекты.

Луценко сказал, что во время заседания фракции, когда появилась такая информация в СМИ, попросили поднять руку, или написать записку тем депутатам, которые давали такую информацию в СМИ.

“Никто не поднял и ничего не написал”, - отметил Луценко.

“Я думаю, что это очередной пример информационной атаки на Блок Петра Порошенко”, - подчеркнул он.

Он отметил, что фракция “очень демократичная”, но все депутаты понимают, и “очень ценят командность своей игры”.