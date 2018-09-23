Пророссийская партия лишила Порошенко звания почетного гражданина Вероны

Городской совет Вероны присвоил Порошенко звание почетного гражданина в конце мая 2016 года.

Городской совет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.

Решение было принято 28 голосами "за", 4 – "против", сообщила Европейская правда со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Городской совет Вероны присвоил Порошенко звание почетного гражданина в конце мая 2016 года в знак благодарности за возвращение выявленных в Украине 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккё.

Согласно принятому 20 сентября решению совета, "предыдущая муниципальная администрация поспешно и поверхностно присвоила почетное гражданство города Верона президенту Украины Петру Порошенко".

Утверждается, что заслуги Порошенко в возвращении картин были спорными.

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"На самом деле расследование по поиску произведений искусства было осуществлено местными властями. Кроме того, присвоение звания вызвало значительные сомнения и разногласия как на политическом уровне, так и среди общественности Вероны из-за отсутствия реальной дискуссии о предоставлении почетного звания", - говорится в утвержденном веронськими депутатами документе.

Заметим, после присвоения звания Порошенко, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".