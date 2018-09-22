Осужденного в Крыму по делу "украинских диверсантов" Лимешко этапировали в Ставропольский край

По словам жены украинца, сейчас Лимешко находится в исправительной колонии №6 в с. Дидимкино Курского района.

Политзаключенного, осужденного в аннексированном Крыму фигуранта "дела украинских диверсантов" Геннадия Лимешко этапировали в Ставропольский край РФ.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на супругу заключенного Ирину Лимешко.

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Информацию об этапировании Лимешко подтвердил журналист русской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

По словам жены украинца, сейчас Лимешко находится в исправительной колонии №6 в с. Дидимкино Курского района.

"Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на Дону, чтобы он встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии. Также обращусь в МИД о предоставлении мужу адвоката, который бы посещал его в колонии и держал связь с семьей", - отметила Ирина Лимешко.

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

10 мая 2018 года так называемый «Судакский городской суд» Крыма признал Лимешко виновным в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко. Среди отягчающих – политический мотив преступления: «Ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России». Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.