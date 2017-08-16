МИД требует от РФ предоставить всю информацию о задержании Лимешко в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания в Крыму украинца Геннадия Лимешко, которого ФСБ РФ обвиняет в подготовке диверсий во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в эфире программы «Утренняя Свобода» на «Радио Свобода».

"Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию, по факту задержания и что инкриминируется указанном гражданину Украины", - сказала Беца.

При этом, она отметила, что пока нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом.

"Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, и 7 человек были арестованы или оштрафованы. Постоянно почти на ежедневной основе происходят обыски в домах крымских татар", - заявила Беца.

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Она также отметила, что в этой связи МИД обратится в очередной раз к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ для освобождения украинцев на территории оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и якобы намеревался осуществить «диверсии» на объектах инфраструктуры.

«Суд» оккупационных властей в Симферополе постановил арестовать его до 13 октября.

«Киевским районным судом г. Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, сроком на 02 месяца 00 суток, до 13 октября 2017 года", - говорится в сообщении подконтрольного России «суда».

В Службе безопасности Украины назвали очередной провокацией и фейком сообщение ФСБ о задержании «агента СБУ» в оккупированном Крыму.