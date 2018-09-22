Дипломаты показали "чертову дюжину" стран, проголосовавших на ГА ООН против важного для Украины пункта
Сегодня Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций включила в повестку дня пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
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Как сообщает украинская миссия в ООН в Twitter, решение было принято уверенным большинством: за – 68, против – 13.
Против включения в повестку дня ГА ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» проголосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла.
Сегодня Генеральная Ассамблея #ООН включила в повестку дня пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Решение было принято уверенной большинством: за – 68, против – 13.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 сентября 2018 г.
Почему это важно для Украины читайте в нашем комментарии ⤵🇺🇦 pic.twitter.com/zzV0yllw8F
Государства, которые голосовали ПРОТИВ включения в повестку дня ГА #ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины»:— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 сентября 2018 г.
1. Армения
2. Беларусь
3. Бурунди
4. Куба
5. Иран
6. Казахстан
7. Мьянма
8. Никарагуа
9. Филиппины
10. Россия
11. Судан
12. Сирия
13. Венесуэла pic.twitter.com/d1Un6vK1hU
Как ранее сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, тема 73-й Генассамблеи ООН: «Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и совместная ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ».
В повестку дня сессии планируется включить свыше 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, разоружение, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права и тому подобное.
Важное место также займет тематика содействие экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцам.