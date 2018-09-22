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Дипломаты показали "чертову дюжину" стран, проголосовавших на ГА ООН против важного для Украины пункта

01:33, 22 сентября 2018
Политика
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Против включения пункта в повестку дня проголосовали 13 стран / фото twitter.com/UKRinUN

Сегодня Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций включила в повестку дня пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

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Как сообщает украинская миссия в ООН в Twitter, решение было принято уверенным большинством: за – 68, против – 13.

Против включения в повестку дня ГА ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» проголосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла.

Как ранее сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, тема 73-й Генассамблеи ООН: «Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и совместная ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ».

В повестку дня сессии планируется включить свыше 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, разоружение, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитию международного права и тому подобное.

Важное место также займет тематика содействие экономическому развитию и принятию глобальных соглашений по миграции и беженцам.

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Теги: #Украина#ООН