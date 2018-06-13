Генассамблея ООН избрала Украину в экономический и социальный совет Организации

Украина планирует использовать более активно потенциал ООН для решения насущных гуманитарных проблем.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций избрала Украину в состав экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 годов Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в микроблоге Twitter, членство Украины поддержало 176 государств.

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"Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно потенциал ООН для решения насущных гуманитарных проблем", - подчеркнул постоянный представитель Украины Владимир Ельченко.

Отмечается, что ЭКОСОС - один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. В ее состав входят 54 государства-члены ООН.

В 2019 году ЭКОСОС будет сосредоточивать свое внимание на развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зоне конфликтов, улучшении малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата.

Последний раз Украина избиралась в ЭКОСОС в 2010-2012 годах.