События недели: версия читателей УНИАН – крушение российского Ил-20 в Сирии, новые выдумки Кремля о катастрофе MH17 и продолжение «войны» за автокефалию УПЦ

На этой неделе читатели УНИАН пристально следили за историей крушения российского Ил-20 в Сирии. Самолет Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник, 18 сентября, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. Катастрофа послужила еще одним поводом в обострении и так не простых отношений России и Израиля.

В Москве утверждают, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия. Как заявили в Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00, при возвращении на авиабазу Хмеймим, над акваторией Средиземного моря, в 35 км от побережья Сирии, пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Позже уточнили, что «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия». А уже 18 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики подставили самолет-разведчик Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

Далее всю вину за падение Ил-20 Кремль возложил на Израиль и пообещал «адекватные» действия в ответ. В Госдуме даже предложили разорвать дипотношения с Израилем и нанести по нему удар. Однако президент РФ Владимир Путин дал заднюю и назвал ситуацию «цепью трагических случайных обстоятельств». Хотя в 2015 году, когда произошла аналогичная история и российский самолет был сбит турецким бомбардировщиком, Путин посчитал ситуацию «ножом в спину» России со стороны Турции.

В свою очередь, Израиль возложил полную ответственность за уничтожение российского самолета Ил-20 на правительство Башара Асада.

Впрочем, сам друг Путина Асад поспешил заявить, что причиной крушения Ил-20 в Сирии стало «высокомерие Израиля».

По мнению же экспертов, российские военные, скорее всего, полностью утратили контроль над воздушным пространством и управлением системой ПВО в районе своей основной базы ВКС Хмеймим в Сирии, и, в результате, по сути, сами сбили собственный Ил-20. Кроме того, в некоторых СМИ прозвучали и версии, что ситуация очень похожа на август 2000-го, когда российские адмиралы упорно валили трагедию подлодки «Курск» на американцев.

После падения Ил-20 и обменом колкостями между Россией и Израилем, не заставила себя долго ждать и реакция США. Так, президент Дональд Трамп предположил, что российский военный самолет сбили сирийские правительственные силы. Мол, союзник США Израиль тут ни при чем. А американские военные и вовсе высмеяли угрозы Кремля в сторону Израиля, отметив, что «израильтяне - высокопрофессиональные летчики» и было бы очень любопытно посмотреть на «адекватный ответ», о котором говорят россияне.

Кроме этой истории на этой неделе читателей УНИАН повеселили и новые выдумки Москвы по поводу катастрофы MH17 на Донбассе. Совсем недавно, 24 мая, Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске. Однако Россия, судя по всему, не готова соглашаться со всем миром.

Новая российская «сенсация» началась с того, что 17 сентября 2018 года в Минобороны РФ выдали: ракета, которая атаковала самолет рейса MH17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. По словам представителя Минобороны РФ, ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду в г. Теребовля Тернопольской области.

Впрочем, украинская сторона тут же назвала заявление фейком, а мировое сообщество восприняло его довольно скептически. В украинском МИД подчеркнули, что ни одна «эффектная пропаганда» не помешает установить правду в деле о крушении MH17.

Читайте такжеГенерал о новом фейке РФ по МН17: ракета с таким номером в Украине не зафиксирована

Более того, в представленных Минобороны РФ документах на зенитную ракету комплекса «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет MH17, бдительные журналисты обнаружили ошибку, в частности, расхождения в датах – документы были изготовлены раньше, чем ракета.

В свою очередь, военные эксперты однозначно утверждают, что новая «сенсация» по катастрофе MH17 рассчитана на гражданских людей и является «элементом гибридной антиукраинской войны, которую ведет руководство РФ на всех уровнях».

Впрочем, в международной Совместной следственной группе, которая расследует крушение рейса MH17, «приняли к сведению» озвученные Министерством обороны России утверждения. Правда, тут же напомнили, что предыдущие заявления Минобороны РФ по этому поводу «неточно излагали факты». Посмотрим, к чему приведут эти «новые сведения» и какие еще фейки придумают в Кремле, дабы скрыть настоящих преступников.

Также наши читатели продолжают следить за непростой историей с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. На этой неделе масла в огонь подлили белорусы: Белорусская автокефальная православная церковь выразила поддержку в предоставлении томоса УПЦ, а также заявила о намерениях следом официально получить статус автокефалии.

Однако, как это водится в отношениях с РФ, гибридная война, которую Россия ведет на всех фронтах, затронула и церковь. К примеру, на Вселенский патриархат, «посмевший» вести разговоры об автокефалии украинской церкви, начали осуществляться массированные кибератаки.

Более того, предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет рассказал о вероятности силового противостояния после получения автокефалии. Впрочем, он тут же отметил, что украинская армия и украинский народ уже показали, что они могут защитить свою землю.

Читайте такжеРоссийское "отлучение от церкви" гетмана Мазепы является неканоническим – Вселенский патриархат

Не обошел эту тему своим вниманием и президент Петр Порошенко (стоит отметить, что глава государства в своей предвыборной агитации уделяет значительное внимание предоставлению православной церкви в Украине томоса на автокефалию, хотя, по сути, президент не имеет к этому никакого отношения). 17 сентября он встретился с экзархами Вселенского патриархата. А в своем ежегодном обращении к Верховной раде не упустил возможность пообещать защиту тем священникам и мирянам, которые решат не подчиняться РПЦ и присоединятся к единой поместной православной украинской церкви. Кроме того, президент намекнул, что после получения томоса на автокефалию УПЦ МП придется сменить название.

В УПЦ МП на такое заявление отреагировали мгновенно и назвали подобные высказывания антицерковными, а предложения антизаконными.

Как бы там ни было, финал этой церковной истории не за горами. Но до окончательного разрешения ситуации украинским верующим придется выслушать еще немало угроз со стороны РПЦ и Московского патриархата. Хотя, хотелось бы, чтобы, как заверяют в УПЦ КП, чтобы Украина получила томос мирно и без насилия.

Также на этой неделе произошли другие важные события, которые, впрочем, не вызвали большого интереса у нашей аудитории. К примеру, довольно мало внимания читателей привлек тот факт, что правительство утвердило и направило на рассмотрение ВР проект государственного бюджета на 2019 год.

15 сентября законопроект «О государственном бюджете Украины на 2019 год» (№9000) был зарегистрирован в парламенте. Документом, в частности, предусматривается рост ВВП на 3%, а также уменьшение госдолга до 52,2% ВВП. Приоритетом госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман назвал расходы на обороноспособность, куда будет направлено 209,5 млрд грн, а также энергонезависимость и энергоэффективность. На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 млрд грн, на поддержку агропромышленного комплекса - 6,9 млрд грн. Расходы на образование составят 242 млрд грн, на здравоохранение - 92,3 млрд грн. Минимальную заработную плату планируется повысить с 1 января 2019 года до 4173 грн. Так же проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл. Кроме того, госбюджет-2019 предусматривает увеличение финансирования выплат пенсий на 139 миллиардов гривен, а дефицит бюджета планируют сократить до 2,3% ВВП.

В пятницу, 21 сентября, Рада приняла проект бюджета-2019 к рассмотрению. Насколько затянется этот процесс, известно только самим «слугам народа». Хотя дедлайн установили – принятие госбюджета в целом должно произойти до 1 декабря 2018 года.

Кроме того, читатели проигнорировали послание президента Петра Порошенко к Верховной Раде. Это было пятое обращение пятого президента Украины к парламенту, которое эксперты уже успели назвать «предвыборным». Глава государства, выступая перед депутатским корпусом, затронул множество тем, касающихся внутренней и внешней политики Украины. Ожидаемо, президент не обошелся без традиционных обещаний о возвращении Крыма и вероятном «силовом освобождении оккупированного Донбасса». Также Порошенко заявил о намерении вычеркнуть из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота в Крыму, и пообещал наращивать оборону украинской части Азовского моря в ближайшее время (провокации со стороны российских пограничников продолжаются в Азовском море со второй половины апреля).

Признался президент и в наличии проблем при внедрении реформ. По его словам, они оказались «более глубокими, а сопротивление сильнее, чем ожидалось изначально». Это, мол, привело к тому, что большинство украинцев еще не почувствовали улучшений. «Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики... повлекло глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост. Однако, большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и в социальных и возрастных группах», - сказал глава государства.

Читайте такжеПятое послание пятого. Предвыборное

После выступления Порошенко, Верховная Рада вняла некоторым призывам президента, поддержала законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО и направила его на изучение в Конституционный суд Украины. Теперь посмотрим, успеет ли Порошенко довести начатое до конца своей каденции, или поставит еще одну «галочку» в своих предвыборных обещаниях как кандидат в будущей президентской избирательной гонке.

Так же наших читателей не особо впечатлила новость о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией. В пятницу, 21 сентября, МИД Украины проинформировало РФ нотой о непродлении этого документа. В официальном сообщении Украины Киев сообщил Москве о всех нарушениях положений этого договора, включая все нарушения прав граждан Украины и войну на Востоке.

Эксперты уже успели спрогнозировать реакцию Москвы и предположили, что теперь у Путина будут использовать разрыв «дружбы» в качестве нового фактора пропаганды против Украины. Кроме того, появится новый повод назвать Крым «легитимной российской территорией». Правда, Украине не впервой отбивать подобные «атаки» кремлевских пропагандистов, главное, иметь твердую юридическую базу и железные аргументы в ответ.

Хороших вам новостей и правильных решений!

Виктория Гордиенко