У Украины должна быть возможность силового возвращения оккупированного Донбасса - Порошенко

"Конечно, у нас должна быть подобная опция, ибо всякая армия готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону", - заявил он.

Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины должна быть возможность силового возвращения оккупированных территорий Донбасса, потому что армия должна быть готова к любым сценариям.

Об этом он сказал в четверг с трибуны парламента во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает "Украинская правда".

По его словам, сейчас Кремль пытается убедить украинских международных союзников в том, что Киев якобы готовит силовой сценарий освобождения Донбасса.

"Конечно, у нас должна быть подобная опция, ибо всякая армия готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. И мы на этом акцентировали в недавно принятом законе о реинтеграцию Донбасса", - сказал Порошенко.

"Но наша стратегия мира заключается в его достижении политико-дипломатическим путем, потому что именно такой вариант является оптимальным для Украины и соответствует нашим национальным интересам", - добавил президент.

Также он отметил, что в этом контексте важно продолжить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", потому что в прошлом году продолжением действия этого документа удалось "выбить козырь из рук Путина".

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"Кремль и его прихвостни в очередной раз пытаются убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона. Это, по мнению РФ, является якобы свидетельством неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, следовательно, мол, санкции должны быть сняты", - рассказал глава государства.

По его мнению, было бы преступной ошибкой дать России шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться послабления санкционного давления.

При этом он подчеркнул, что на всей территории Донбасса, включая украинско-российской границей должна быть размещена миротворческая миссия под эгидой ООН.

"Это позволит создать условия для выполнения безопасной части Минских договоренностей, включительно с выводом российских войск с украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Вся ответственность за срыв минского процесса ляжет на Россию", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что сейчас главное выиграть время для перестройки армии и для перехода от мобилизации к контрактному комплектованию фронтовых подразделений.