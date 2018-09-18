После уничтожения Ил-20 в Сирии в Госдуме предложили разорвать дипотношения с Израилем и нанести по нему удар

Российские депутаты считают, что инцидент с самолетом Ил-20 является враждебным по отношению к РФ шагом.

Несколько депутатов российской Госдумы призвали МИД РФ ввести ответные меры в отношении Израиля. Так они отреагировали на уничтожение российского военного самолета Ил-20 в ночь на 18 сентября в Сирии.

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов призвали главу МИД России Сергея Лаврова проработать комплекс мер в ответ на "провокацию Израиля", вплоть до разрыва дипломатических отношений, передает РБК.

"Инцидент с самолетом Ил-20 является явно враждебным по отношению к РФ шагом, – считают российские депутаты. – Это нельзя воспринимать никак иначе, чем действие не партнеров, но противников". "Приемлемых компромиссов с Израилем просто не просматривается", – уверены они.

"На дипломатических отношениях и сотрудничестве между РФ и Израилем такой циничный шаг явно отразится, причем не самым лучшим образом", – заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил радиостанции "Говорит Москва", что на площадке, откуда взлетел израильский самолёт, Россия должна "устроить полигон "Восток-2018". "Такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ. Я призываю системы "Бастион", С-400, "Искандер" показать, как они реально работают. Вот у нас полигон "Восток-2018", вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолёты – вот и всё", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Отметим, Ил-20 является самолётом радиоэлектронной борьбы и разведки.