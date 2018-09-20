Генерал спрогнозировал поведение Кремля после разрыва Киевом "дружбы"

По мнению экс-главы Службы внешней разведки, Кремль будет использовать юридическую, политическую и пропагандистскую спекуляцию.

РФ может использовать разрыв "дружбы" в качестве фактора пропаганды против Украины и будет апеллировать к тому, что Крым теперь может считаться легитимной российской территорией.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, передает «Апостроф».

"Будет очередной этап напряжения. Россия будет использовать этот фактор для контрпропаганды против Украины. С другой стороны, есть ряд позиций, которые закреплялись в договоре по границе, включая Крым. И Россия будет указывать на то, что этот договор с нашей стороны является нелегитимным, поэтому Кремль будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория РФ" - считает генерал.

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По его словам, Кремль будет использовать юридическую, политическую и пропагандистскую спекуляцию.

Маломуж подчеркнул, что с расторжением договора не стоит спешить, а нужно все детально просчитать.

"Здесь не стоит спешить (с расторжением договора, - Ред.), а надо просчитать все последствия. В той части, где для нас сегодня действительно важно определение позиции агрессии России, мы как раз должны четко были снять позиции о дружбе, о каких-то направлениях сотрудничества. Но есть и другие темы, которые юридически закрепляли и статус Украины, и распределение территории, включая море и тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", - подытожил эксперт.