Порошенко намекнул, что УПЦ МП должна сменить название после предоставления Украине томоса на автокефалию

Президент обещает защиту тем священникам и мирянам, которые решат не подчиняться РПЦ и присоединятся к единой поместной православной украинской церкви.

Президент Петр Порошенко намекнул, что УПЦ МП должна изменить название после предоставления православной церкви в Украине томоса на автокефалию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с Русской православной церковью. И называть ее так же и будет для того, чтобы облегчить понимание. Однако одновременно я гарантирую, что государство защитит, и не надо их пугать, защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными творить единую поместную православную украинскую церковь", - подчеркнул Порошенко.

"Значение томоса выходит далеко за пределы Украины. Что это? Это - падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию. Здесь, в нашей стране, решается и будущее мирового православия. Его с россиянами мы также понимаем абсолютно по-разному, и это еще одна из причин, почему нам с россиянами не по пути. У них церковь - так называемая "скрепа" авторитарного режима. А мы, как самая большая православная страна Европы, продемонстрируем, как органично в одном национальном организме уживаются христианство восточного обряда и демократия", -подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября на встрече с экзархами Вселенского патриархата президент сказал, что Украина вышла на финишную прямую на пути к созданию единой поместной православной церкви.