В УПЦ МП заявили о неизбежности раскола в обществе после томоса и заговорили о призыве к неповиновению

Там считают, что создание поместной церкви в Украине приведет к расколу общества и добавили, что на этот случай у них в концепции предусмотрена возможность обращения к верующим с призывом к общественному неповиновению.

Предоставление украинской церкви томоса об автокефалии и начало создания единой поместной церкви в Украине может привести к масштабному "расколу украинского общества".

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Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал руководитель делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Антоний. "Эти действия могут привести к расколу украинского общества, и на ближайшие годы, или на века надо будет отбросить мысли о единой церкви - именно это нас сейчас волнует больше всего. Существование двух церковных юрисдикций разрежет тело нашего общества очень глубоко, и я не представляю, как потом его исцелять. Конечно, это приведет и к расколу во всем православном мире", - рассказал священник.

Он также отметил, что от "ереси и раскола никто не застрахован", если не жить соборно. "В церковной истории бывали случаи, когда великие патриархи становились ересиархами и раскольниками. Церковь живет своей полнотой. Епископат действует не так, как хочет сам, или по чьему-то заданию, а чувствуя, чем живут люди. Люди для нас не электорат, как у политиков, у нас - народ Божий", - подчеркнул митрополит Антоний.

Кроме этого в УПЦ МП назвали противозаконным и неправильным, если Верховная Рада примет закон, по которому УПЦ МП должна сменить свое название. "Прихожанами нашей церкви есть украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь. Не надо искусственно делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране. Это к добру не приведет", - сказал Антоний.

Он подчеркнул, что для отстаивания названия будут использоваться все законные методы. "У нас есть документ, который называется "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев", - отметил Антоний.

Также Антоний заявил, что УПЦ МП не признает поместную украинскую церковь, так как не признают ее еще несколько поместных церквей.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что после предоставления Украине томоса об автокефалии не исключены провокации со стороны России, но для украинской церкви важно провести все мирно и без насилия. "Противостояний хочет Москва, она их придумывает даже там, где их не существует. Потому не исключено, что будут провокации в отношении Собора. Но наша цель – провести все мирно, свободно, без насилия. Для нас это принципиальная позиция, потому что нам важно сохранить государство. Раздор в церкви – раздор в государстве. А мы хотим объединять украинское общество", - отметил Филарет. Он отметил, что если какой-то приход не захочет переходить в единую церковь, то заставлять его никто не будет.