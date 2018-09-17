Порошенко провел встречу с представителями Вселенского патриархата в Киеве (видео)
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с представителями Вселенского патриархата в Киеве.
Смотрите онлайн-трансляцию встречи на УНИАН.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.
19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.
22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.
27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.
3 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.