Полторак назвал ложью заявление России о том, что самолет MH17 сбила украинская ракета

По словам министра, это свидетельствует о том, что Россия не отказалась от планов подрыва авторитета Украины.

Заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что самолет рейса MH17 был сбит на Донбассе в 2014 году украинской ракетой является ложью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Это является абсолютной ложью, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов подрыва авторитета Украины, подрыва ситуации в целом в Украине. Им нужен повод для того, чтобы обострить ситуацию... И относительно "Бука", я хотел бы сказать только одно слово - это неправда, это ложь", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, в Министерстве обороны России заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53 зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за катастрофу самолета рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв катастрофы MH17.

МИД Украины по поручению президента Петра Порошенко начало консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за катастрофу самолета рейса MH17.