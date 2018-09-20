Порошенко рассказал о сложностях реформирования страны

Президент отметил, что социально-экономические проблемы влекут за собой политические последствия.

Проблемы при внедрении реформ оказались более глубокими, а сопротивление сильнее, чем ожидалось изначально.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на заседании парламента, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Темпы реформ оказались не такими, как скорость, которую мы планировали на старте. Проблемы оказались глубже, сопротивление сильнее, решения сложнее", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что социально-экономические проблемы влекут за собой политические последствия.

«Угроза реванша пророссийских сил, расцвет левого популизма и проявления правого радикализма», - сказал он.