Порошенко пообещал защитить священников и верующих, которые захотят "выйти из-под Москвы"

Вместе с тем он заверил, что государство будет уважать и выбор тех, кто решит остаться в УПЦ МП.

Президент Петр Порошенко обещает защитить священнослужителей и верующих УПЦ Московского патриархата, которые захотят перейти в Единую поместную православную церковь.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Рады 20 сентября, передает "Украинская правда".

"Гарантирую, что государство защитит – не надо их пугать – права тех священников и мирян УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными создать единую церковь", - сказал президент.

Вместе с тем он заверил, что государство будет уважать и выбор тех, кто решит остаться в УПЦ МП.

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"Мы не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное. Почему они так бьются за это? Потому что империя теряет один из последних рычагов влияния. Потому томос – это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины", - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП заявили о неизбежности раскола в обществе после томоса и заговорили о призыве к неповиновению.

Там считают, что создание поместной церкви в Украине приведет к расколу общества и добавили, что на этот случай у них в концепции предусмотрена возможность обращения к верующим с призывом к общественному неповиновению.