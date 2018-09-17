Белорусская церковь поддержала предоставление автокефалии УПЦ и также намерена получить ее

Предоставление автокефалии УПЦ повлияет и на БАПЦ, ведь после признания украинской церкви, следующей должна быть белорусская.

Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса Украинской православной церкви (УПЦ) и также имеет целью официально получить статус автокефалии.

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Об этом рассказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью радио Свобода. "Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал Логин о решении Константинопольского патриархата предоставить УПЦ статус автокефальной.

"Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали", - добавил он.

Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию – церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии. "Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке – она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.

Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, должно быть желание верующих и власти. Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этой независимости должно быть заинтересовано.

"При нынешней власти процессы легализации белорусской церкви в Беларуси, ее дальнейший рост и получение автокефалии вряд ли возможны. Нынешняя власть и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве", - констатировал он.

При этом Логин выразил надежду, что предоставление автокефалии УПЦ повлияет и на БАПЦ, поскольку после признания украинской церкви, следующей должна быть белорусская.

Как сообщал УНИАН, из-за ситуации с предоставлением автокефалии УПЦ Константинополем, патриарх Русской православной церкви Кирилл прекращает вспоминать патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением. Кроме того, РПЦ прекращает участвовать в структурах, где председательствует Константинопольский патриархат. По мнению РПЦ, ситуация с томосом для Украины якобы является "опасной для мирового православия".