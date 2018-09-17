Филарет рассказал о вероятности силового противостояния после получения автокефалии

Филарет отметил, что украинская армия и украинский народ уже показали, что они могут защитить свою землю.

После предоставления Украине томоса об автокефалии не исключены провокации со стороны России, но для украинской церкви важно провести все мирно и без насилия.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

"Противостояний хочет Москва, она их придумывает даже там, где их не существует. Потому не исключено, что будут провокации в отношении Собора. Но наша цель – провести все мирно, свободно, без насилия. Для нас это принципиальная позиция, потому что нам важно сохранить государство. Раздор в церкви – раздор в государстве. А мы хотим объединять украинское общество", - отметил Филарет.

Он отметил, что если какой-то приход не захочет переходить в единую церковь, то заставлять его никто не будет.

"Нам лучше потерпеть, но насилия не проявлять. Потому если какой-то приход не захочет переходить в единую церковь – пожалуйста, оставайтесь в Русской церкви, это ваше право, мы не претендуем", - отметил патриарх.

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Отвечая на вопрос о том, как не допустить того, чтобы противостояние поставило под удар не только мир в стране, но и управляемость страной как таковую, Филарет отметил, что украинская армия и украинский народ уже показали, что они могут защитить свою землю.

"Если Россия применит силу, то найдется и ответная сила. Украинская армия и украинский народ уже показали, что они могут защитить свою землю. Россия и хотела бы, например, продвинуться на Донбассе, но не получается. Кроме того, этого не допустят США, Европа и весь демократический мир. Они не позволят создать новую Российскую империю. Это дестабилизация в мире, это вражда между Европой, Америкой и Россией. Думаю, в Европе и США политики все понимают и не допустят того, чтобы Россия покорила Украину. И сама Украина в состоянии себя защитить", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в начале сентября завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем был главным. Иерархи были проинформированы о решении патриарха Варфоломея о намерении дать Украине автокефалию и не высказывали принципиальных возражений. Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

В частности, Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию , которая об этом просит, без согласия других церквей.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею І с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.

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27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви. Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась». Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения о провозглашении Украинской автокефальной церкви.