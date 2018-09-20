Асад назвал причиной крушения Ил-20 в Сирии "высокомерие Израиля"
Президент Сирии Башар Асад направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что причиной крушения Ил-20 в Сирии стало "высокомерие Израиля".
Об этом сообщает AMN.
Сирийский президент также выразил соболезнования в связи с трагедией.
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Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.