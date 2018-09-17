Константинополь на фоне предоставления Украине автокефалии переживает массированные кибератаки – Климкин

Глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что для тех, кто за этим стоит, "нет ничего святого".

В последнее время на Вселенский патриархат начали осуществляться массированные кибератаки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня, 17 сентября, он встретился с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха. Во время разговора и была озвучена информация о кибератаках.

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"В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским.

Экзархи передали Порошенко письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он поздравил украинцев с верой в процесс, который приведет к духовному процветанию и независимости Украины. Ответ на обращение патриарха президент обещал предоставить до конца сегодняшнего дня.