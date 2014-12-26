Обмен пленными состоялся

Украинские силовики передали представителям самопровозглашенных республик 222 пленных боевика. В свою очередь боевики освободили 150 защитников Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Читайте такжеСМИ: Началась "активная фаза" обмена пленнымиНа обмене присутствовали Виктор Медведчук и "министр обороны ДНР" Владимир Кононов.

По данным РИА Новости, обмен проходил в 30-35 километрах севернее Донецка, на полпути к Константиновке.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске 24 декабря боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225.

Ранее в СБУ заявляли, что боевики не спешат с обменом заложниками.

В то же время, по последним данным Службы безопасности, в плену у боевиков на Донбассе остаются 684 человека.