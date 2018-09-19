Холодницкий обвинил Сытника в использовании НАБУ для мести и "удовлетворения собственных комплексов"

В САП подчеркнули, что дальнейшее пребывание Артема Сытника на посту главы бюро несовместимо с задачами указанного правоохранительного органа.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник использует подконтрольное ему ведомство для мести и удовлетворения собственных комплексов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге, посвященном сегодняшнему инциденту между спецназом НАБУ и работниками САП.

«То, что делает директор НАБУ, используя для собственной мести и для удовлетворения собственных ничтожных комплексов НАБУ как учреждение, то этого терпеть уже нельзя», - сказал руководитель САП.

По словам Холодницкого, «часто детективы НАБУ некачественно проводят следствие», но надеются, что САП будет поддерживать результаты такого следствия в судах. При этом он заверил, что САП не будет этого делать.

«Продолжается атака на САП, которая не дает задерживать невиновных. Мы будем обнародовать такие факты, поскольку мириться с этим уже невозможно», - отметил он.

Также Холодницкий раскритиковал работу детективов НАБУ как непрофессиональную: «А когда пишут произведения искусства вместо доказательной базы в подозрениях, а затем рассказывают, что мы что-то тормозим, то это не лучший способ показать, что мы боремся, а все остальные мешают. Мы же согласовываем все подозрения, где имеются достаточные данные для согласования и будем направлять такие дела в суд», - подытожил руководитель САП.

Тем временем, в комментарии САП, обнародованном в Facebook, Антикоррупционная прокуратура призвала международных партнеров «не вестись на провокации Артема Сытника», а предоставить сегодняшним событиям объективную оценку.

«Пребывание такого лица на должности директора НАБ Украины несовместимо с задачами указанного правоохранительного органа», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, Холодницкий сообщил о попытке установить "прослушку" в кабинете САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

В свою очередь, представители НАБУ заявили, что не устанавливали средства прослушивания в САП и их сотрудников за это никто не задерживал.

В дальнейшем в САП заявили о конфликте возле своего офиса с сотрудниками НАБУ после обнаруженной во дворе новой "прослушки". По информации САП, во внутреннем дворе прокуратуры были выявлены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБУ, после чего автомобиль был заблокирован сотрудниками Национальной полиции и Управления государственной охраны для проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

"Для того чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств снятия информации, Артем Сытник (директор НАБУ) использовал силовое подразделение НАБ Украины, которое, используя огнестрельное оружие, применило насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредил имущество граждан, помешав проведению следственных действий", - сообщили в САП.

Также в прокуратуре сообщили, что работники НАБУ совершили наезд на других правоохранителей, причинив телесные повреждения, повредив имущество граждан.