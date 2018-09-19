После скандала с "прослушкой" под здание САП приехал спецназ НАБУ, произошла потасовка (видео)

По словам главы САП, спецназ НАБУ приехал "освобождать своих".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его водителя избил спецназ НАБУ.

"Приехал спецназ НАБУ освобождать своих", - отметил руководитель САП в комментарии «Украинской правде».

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По словам Холодницкого, представители НАБУ якобы пытались забрать микроавтобус, принадлежащий САП.

Как свидетельствует видео, предоставленное журналистам, конфликтная ситуация возникла во дворе возле отделения Охматдета, откуда по утверждению САП, прокладывали кабель для прослушивания Антикоррупционной прокуратуры.

На кадрах можно видеть, что на месте происшествия присутствовали правоохранители в камуфлированной униформе НАБУ, лица в полицейской форме и люди в штатском.

Ранее Назар Холодницкий сообщил о новой попытке установить "прослушку" в кабинете САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

В свою очередь, представители Национального антикоррупционного бюро заявили, что не устанавливали средства прослушивания в кабинете Холодницкого, и их сотрудников за это никто не задерживал.

Поширена у #ЗМІ інформація про буцімто затримання детектива #НАБУ не відповідає дійсності: жодного детектива сьогодні не затримували. Це – не перша фейкова новина лише за сьогодні про НАБУ, в тому числі розповсюджена з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Будьте уважні — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 сентября 2018 г.

Подобную информацию в бюро назвали фейковой.