Россия никогда больше не вернется в Украину - Порошенко

По словам президента, борьба за независимую, соборную Украину продолжается.

Президент Петр Порошенко уверен, что Украина победит в борьбе за независимость.

Читайте такжеУкраина пересмотрит все договора с Россией - план уже есть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления во Львове.

"Уверен, что борьба за независимую, соборную Украину продолжается. Но я твердо также убежден, что мы с вами выйдем победителями из этой борьбы. И подчеркиваю, я в этом вместе с вами убежден, - никогда Россия больше не вернется в Украину", - заявил президент.

Ранее Порошенко заявлял, что Кремль хочет уничтожить европейское единство, и одним из средств для этого является распространение неправдивой информации об Украине, так называемых "фейковых" новостей.