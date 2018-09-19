Порошенко: Кремль хочет уничтожить европейское единство, распространяя фейки об Украине

По словам президента, не встречая должного сопротивления, Москва расширяет границы гибридной войны.

Кремль хочет уничтожить европейское единство, и одним из средств для этого является распространение неправдивой информации об Украине, так называемых «фейковых» новостей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем вступительном слове во время открытия 25-го форума издателей во Львове заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Украинское книгоиздание стало чрезвычайно важной составляющей информационной сферы, потому что российская агрессия и гибридная война, развязанная против нас, превратила сознание украинских граждан в ключевую арену противоборства. Сила и мощь нашего государства - не только в многочисленной армии, высокооснащенных ВСУ, но и в развитой экономике. Но я также твердо убежден, что сила и мощь нашего государства - в украинской книге, украинском кино, музыке, украинских песнях и, главное, - в украинском языке. И сегодня агрессор использует новейшие технологии воздействия на сознание украинских граждан. Эти технологии направлены на разжигание национальной, религиозной вражды, пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому наш с вами общий долг - всеми возможными средствами защитить украинское общество от деструктивной пропаганды Кремля и дезинформации», - подчеркнул Порошенко.

Более того, по словам президента, не встречая должного сопротивления, Кремль расширяет границы гибридной войны.

«Дальновидные политики, общественные деятели, журналисты говорят о гибридной войне РФ против Евросоюза. Кремль хочет уничтожить европейское единство, европейскую солидарность и идентичность и одно из средств для этого - распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, наш с вами долг - ни в коем случае не допустить дискредитации Украины, бороться с российской пропагандой внутри Украины, в Европе, во всем мире. Чтобы победить, мы должны укреплять основы нашей украинской государственности», - подчеркнул Порошенко.

Как писало издание Business Insider, линия между войной и миром в Европе стала менее четкой. И виновата в этом Россия.