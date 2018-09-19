ГБР заработает в ноябре - Труба

По словам директора Государственного бюро расследований, первые производства будут открыты после назначения на должности следователей территориальных управлений, несмотря на отсутствие оперативных подразделений и руководящего звена.

Директор ГБР Роман Труба сообщил комитету министров Совета Европы, что Государственное бюро расследований заработает уже в этом году, в ноябре.

Как сегодня сообщила пресс-служба ГБР, об этом он сказал на заседании комитета министров Совета Европы 18 сентября в Страсбурге.

Труба отметил, что ГБР начало работать как государственный орган, и осталось сделать несколько шагов для того, чтобы открыть первые производства.

«Я прошу вас представить несколько цифр. Государственное бюро расследований - это 1500 человек, каждый из которых должен победить в открытом конкурсе для того, чтобы работать в Бюро. Для того, чтобы это произошло, мы объявили самый большой в стране конкурс на 674 должности, который уже подходит к концу. Уже отобрано 320 победителей конкурса. Часть из них назначены на должность. На завершающем этапе - собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений Бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс», - заявил Труба.

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Также, по его словам, важным шагом для эффективной работы Бюро является передача материалов полиграфа 27 победителей конкурса на руководящие должности, который проводила внешняя комиссия.

Среди других шагов, необходимых для ГБР - внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», завершение формирования территориальных управлений и получение помещения, отвечающего требованиям правоохранительных органов.

«Я понимаю, что не все пункты будут выполнены в ближайшее время. У нас нет возможности ждать - мы начнем работу с теми ресурсами, которые есть: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена. Но с желанием доказать, что Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре этого года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений», - подчеркнул Труба.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Труба заявил, что по непонятным причинам внешняя комиссия 18 июля после определения победителей конкурса на должности в ГБР приняла решение уничтожить результаты исследования с применением полиграфа. Поэтому Труба решил отказать в назначении всех 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР и вернуть все представления на кандидатов внешний конкурсной комиссии.

По словам Трубы, решение о рассмотрении вопроса о назначении на должности 27 победителей конкурса будут обнародованы после завершения его рабочего визита в Страсбург, который продолжается 18-19 сентября.