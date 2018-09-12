Сенцова выдвинули на премию Сахарова

В ЕНП призывают, чтобы Россия освободила Сенцова.

Европейская народная партия номинировала кандидатуру незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Европейского парламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова.

Об этом говорится в сообщении политической группы Европейской народной партии в Европарламенте в микроблоге Twitter.

Читайте такжеСенцов потерял надежду на возвращение в Киев и написал завещание на творчество в случае смерти

"Украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России, Олег Сенцов является нашим кандидатом на премию Сахарова в 2018 году", - говорится в сообщении.

Также в ЕНП добавили хэштег с призывом освободить Сенцова.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году ЕНП выдвигала на соискание этой премии кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, но в итоге премию получили езидские жертвы издевательств и общественные деятельницы Надежда Мурад Басе и Лямия Аи Башар.

Премия имени ученого, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова ежегодно вручается Европарламентом, начиная с 1988 года.