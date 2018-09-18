Парубий предлагает ВР сегодня проголосовать за увеличение количества членов ЦИК до 17

Спикер зарегистрировал проект закона «О внесении изменения в статью 6 закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» (№9090).

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает парламенту сегодня проголосовать за увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии до 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание парламента, спикер отметил, что зарегистрировал проект закона «О внесении изменения в статью 6 закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» (№9090). Законопроектом предлагается увеличить количество членов ЦИК с 15 до 17.

Спикер заметил, что в свое время было определено количество членов ЦИК в 15 человек, калькируя законодательство России.

Он подчеркнул, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить представительство всех политических сил в составе ЦИК. «Увеличение членов ЦИК является оптимальным корректным путем к решению проблемы - обновлению ЦИК», - сказал он и добавил: «17 членов ЦИК позволяют в четверг пройти процедуру обновления ЦИК».

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 5 февраля внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК 14 кандидатур. Однако народные депутаты не смогли договориться о голосовании за назначение новых членов ЦИК.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

5 июля парламент отказался рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций заявили, что их кандидатуры не учтены или большинство кандидатов в ЦИК находятся под влиянием Администрации президента.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, представитель "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что, согласно рекомендациям ПАСЕ, в составе Центризбиркома должны быть представлены кандидаты от всех парламентских фракций, и голосование за соответствующее представление в предложенном сейчас виде будет "серьезным ударом по дипломатическим позициям Украины". (В представлении президента относительно кандидатов на должности членов ЦИК нет кандидатуры от фракции "Оппозиционный блок").

11 сентября Парубий заявил, что парламент 20 сентября рассмотрит вопрос об обновлении состава ЦИК.